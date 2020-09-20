В Москве ввели ограничения для байкеров

Запрет будет действовать по ночам

Байкерам в Москве запретили ездить по ночам в районе Патриарших прудов. Местные жители жалуются на шум.

Ограничение на движение мотоциклистов ввели после многочисленных обращений жителей в органы власти и ГИБДД. Запрет действует в ночное время в районе Патриарших прудов, сообщает пресс-служба ЦОДД.

В сообщении говорится, что движение в этом центральном районе столицы всегда очень оживлённое. Шум от мотоциклистов мешает людям отдыхать по ночам. Запрет действует с 22:00 до 07:00.

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