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В Москве ввели ограничения для байкеров

16:42
  • воскресенье
  • 20 сентября 2020

Запрет будет действовать по ночам

Байкерам в Москве запретили ездить по ночам в районе Патриарших прудов. Местные жители жалуются на шум.
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Ограничение на движение мотоциклистов ввели после многочисленных обращений жителей в органы власти и ГИБДД. Запрет действует в ночное время в районе Патриарших прудов, сообщает пресс-служба ЦОДД.

В сообщении говорится, что движение в этом центральном районе столицы всегда очень оживлённое. Шум от мотоциклистов мешает людям отдыхать по ночам. Запрет действует с 22:00 до 07:00.

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