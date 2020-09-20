Резиденцию Лукашенко в Минске обнесли колючей проволокой

Силовики готовятся к очередной акции протеста

В Минске намечается очередная воскресная акция оппозиции. Милиция и армия усиливают охрану резиденции Александра Лукашенко в центре города.

Подходы к комплексу административных зданий перекрывают бронетранспортерами и колючей проволокой. Также рядом с резиденцией разворачивается полевая кухня.

По сообщениям очевидцев, к резиденции продолжают стягиваться силовики. Они размещаются на парковке за гостиницей. В центре белорусской столицы замечены десять бронетранспортёров и несколько водомётов.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным Центризбиркома, на них одержал уверенную победу Александр Лукашенко. Части населения это не понравилось: люди посчитали, что ЦИК исказила информацию.

В стране вспыхнули протестные акции, в первые дни они жёстко подавлялись силовиками: стражи порядка применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. Сообщалось о нескольких погибших и десятках пострадавших с обеих сторон. На некоторых предприятиях были организованы забастовки, но они были малочисленными.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"