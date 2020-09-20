Россия возобновляет полёты ещё в четыре страны

География расширяется

Россия постепенно продолжает снимать ограничения, введённые в марте-апреле из-за распространения коронавируса. Возобновляется авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей, такое решение приняло правительство.

Пока полёты запланированы с периодичностью один раз в неделю. С 21 сентября возобновится авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. В южную Корею первые самолёты полетят 27 сентября.

Напомним, что с 1 августа возобновились регулярные рейсы в Великобританию, Танзанию и Турцию. С 15 августа была открыта Швейцария. Страны Евросоюза пока закрыты для авиаперевозок из России.

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