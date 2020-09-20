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Появились кадры записи онлайн-выступления Путина в ООН

17:21
  • воскресенье
  • 20 сентября 2020

Оно состоится 22 сентября

Через два дня  Владимир Путин выступит на Генеральной ассамблее ООН. Выступление будет проходить в онлайн-режиме.

В Сети появились кадры записи важной речи российского президента. Глава государства стоит на фоне баннера "Общее будущее общими силами". Видео распространил телеканал "Россия 24".

Ранее в ООН рекомендовали лидерам стран и министрам записать видеообращения, которые потом покажут в зале Генассамблеи. Такой формат вводится впервые в связи с пандемией коронавируса. 

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