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Сделано заявление о повторных ограничениях в России из-за COVID-19

17:42
  • воскресенье
  • 20 сентября 2020

Пока такой необходимости нет

Предпосылок для введения повторных ограничений из-за коронавируса в России сейчас нет. С таким заявлением выступила представитель ВОЗ  Мелита Вуйнович, пишет "Российская газета".
В России за сутки выявлено 6148 заражённых коронавирусом

По её словам, новые ограничения вводятся для замедления передачи вируса и выигрыша во времени, а также для увеличения возможностей страны по проверке подозрительных случаев, изоляции и лечению подтверждённых случаев, отслеживанию и карантину контактов. ВОЗ рекомендует всем странам быть готовыми к такого рода ограничениям.

Между тем, на этой неделе в России наблюдается небольшой рост заболеваемости коронавирусом. Число ежедневно регистрируемых случаев впервые за три месяца превысило отметку в шесть тысяч. По последним данным, с начала пандемии в России зарегистрировано более 1,1 миллиона инфицированных, умерли от осложнений болезни 19 тысяч человек.

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