Число заболевших коронавирусом в мире превысило 31 миллион

Пандемия набирает обороты

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 31 миллион, скончались от осложнений болезни более 960 тысячи человек. По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, больше всего заболевших в США – 6,8 миллиона человек.

На втором месте находится Индия: там зарегистрировано почти пять с половиной миллионов заболевших, третью строчку занимает Бразилия с 4,5 миллиона инфицированных. Россия находится на четвёртом месте: в нашей стране с начала пандемии выявлено чуть более 1,1 миллиона заболевших.

Меньше всего больных зарегистрировано в Гренаде (24 человека), Лаосе (23 заболевших), в Сент-Китс и Невисе (17 больных).

Эксперты уверяют, что пандемия не собирается идти на спад, а в некоторых странах, наоборот, набирает обороты. Темпы распространения вируса остаются достаточно высокие. Во многих европейских государствах власти сейчас ужесточают ограничительные меры.

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