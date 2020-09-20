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За должником Прилучным охотятся судебные приставы

19:15
  • воскресенье
  • 20 сентября 2020

Актёр снова задолжал государству

Павел Прилучный снова задолжал государству, за актёром охотятся судебные приставы. Его данные нашли в базе должников журналисты kp.ru ("Комсомольской правды").
СМИ нашли долги Павла Прилучного на сумму в 150 тысяч рублей

На этот раз Павел Прилучный угодил в базу в Новосибирской области, в этом регионе он учился в театральном училище и прописан. Долг связан с его разводом с Агатой Муцениеце. Главный мажор страны забыл рассчитаться с судом за  расторжение брака. Сумма долга – смешная.

"Павел Прилучный после процесса не оплатил судебные издержки в размере 200 рублей. Исполнительное производство вступило в силу с 20 августа". -  сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

Ранее сообщалось, что за время самоизоляции Прилучный накопил неоплаченных штрафов на 19 500 рублей. Зарегистрированный на его имя автомобиль не раз попадал в поле зрения камер ГИБДД.

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