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В Москве резко выросло число ДТП с курьерами на велосипедах

19:35
  • воскресенье
  • 20 сентября 2020

Они не знают основы правил дорожного движения

В Москве на 37% по сравнению с прошлым годом выросло число ДТП с участием велосипедистов. Две трети передвигающихся на велосипедах - это курьеры служб доставки готовой еды. Большинство из них не знают правила дорожного движения.
Курьера на велосипеде сбил рейсовый автобус в центре Москвы

Как отмечается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, погибших в авариях с велосипедистами стало больше на 33%, а число получивших травмы увеличилось на 38%.

Департамент разрабатывает рекомендации для курьеров, в которых расскажет, как безопасно передвигаться по городу на велосипедах. Они будут направлены во все компании доставки.

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