В Москве резко выросло число ДТП с курьерами на велосипедах

Они не знают основы правил дорожного движения

В Москве на 37% по сравнению с прошлым годом выросло число ДТП с участием велосипедистов. Две трети передвигающихся на велосипедах - это курьеры служб доставки готовой еды. Большинство из них не знают правила дорожного движения.

Как отмечается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, погибших в авариях с велосипедистами стало больше на 33%, а число получивших травмы увеличилось на 38%.

Департамент разрабатывает рекомендации для курьеров, в которых расскажет, как безопасно передвигаться по городу на велосипедах. Они будут направлены во все компании доставки.

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