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"Обама ещё в школу ходил": конструктор "Авангарда" ответил хвастуну Трампу

18:43
  • воскресенье
  • 20 сентября 2020

Гиперзвуковое оружие разрабатывалось ещё в СССР

Инженер-конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия создала гиперзвуковое оружие после получения информации о подобных технологиях у США.
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Конструктор подчеркнул, что Обама ещё в школу ходил, когда СССР уже экспериментировал с гиперзвуком.

"Трамп сказал, что русским сдал эти секреты Обама. Только Барак Обама - президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком", - заявил Ефремов в интервью "Российской газете".

Накануне, 19 сентября, выступая на предвыборном митинге, Дональд Трамп обвинил Россию в похищении информации о технологиях гиперзвукового оружия у администрации Барака Обамы. Глава Белого дома в очередной раз похвастался своей "супер-пупер-ракетой", способной развить скорость в пять раз превышающую скорость звука и не имеющей аналогов в мире.

Стоит отметить, что в отличие от США, наша страна уже продемонстрировала всему миру наличия у неё гиперзвукового оружия. С конца 2019 года оно стоит на вооружении российской армии.

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