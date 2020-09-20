ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Взрыв газа в жилом доме в Тюмени: есть пострадавшие

19:57
  • воскресенье
  • 20 сентября 2020

Жильцов оперативно эвакуировали

Взрыв газа произошёл в жилом многоквартирном доме в Тюмени. По сообщениям пресс-службы местного управления МЧС, пострадали два человека.
Пострадавший от взрыва дом в Керчи обследуют комплексом "Струна"

В результате взрыва на втором этаже пятиэтажного дома разрушены три балкона, частично пострадали две квартиры. 75 жильцов оперативно эвакуировали.

По предварительной информации, пострадали два человека. Пожара на месте взрыва не было. Несущие конструкции здания от взрыва не пострадали.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия взрыва газа в жилом доме в Тюмени
Последствия взрыва газа в жилом доме в Тюмени
Последствия взрыва газа в жилом доме в Тюмени
Последствия взрыва газа в жилом доме в Тюмени
Последствия взрыва газа в жилом доме в Тюмени
Последствия взрыва газа в жилом доме в Тюмени
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.