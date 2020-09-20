Взрыв газа в жилом доме в Тюмени: есть пострадавшие

Жильцов оперативно эвакуировали

Взрыв газа произошёл в жилом многоквартирном доме в Тюмени. По сообщениям пресс-службы местного управления МЧС, пострадали два человека.

В результате взрыва на втором этаже пятиэтажного дома разрушены три балкона, частично пострадали две квартиры. 75 жильцов оперативно эвакуировали.

По предварительной информации, пострадали два человека. Пожара на месте взрыва не было. Несущие конструкции здания от взрыва не пострадали.

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