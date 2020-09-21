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Россия возобновила авиасообщение еще с 3 странами

08:11
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Рейсы будут проводиться раз в неделю в столицы государств

Россия возобновляет регулярное авиасообщение ещё с тремя странами - это Белоруссия, Казахстан и Киргизия.  Об этом сообщает "ТВ Центр".

Рейсы будут выполняться один раз в неделю в столицы республик: Минск, Нур-Султан, Бишкек. Кроме того, с 27 сентября разрешены перелёты в Южную Корею.

Ранее наша страна уже восстановила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швецией, Египтом, Мальдивами и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Авиасообщение было прервано весной этого года из-за пандемии коронавируса. Во время действия ограничений были организованы так называемые вывозные рейсы, благодаря этому из-за границы смогли вернуться более 92 тысяч наших соотечественников.

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