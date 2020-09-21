Академик рассказал об ограничениях при вакцинации против COVID-19

Не всем можно ставить прививку от коронавируса
Прививку от коронавируса нельзя ставить людям с первичным имуннодефицитом (ПИД).
Об этом в интервью RT сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.
При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием не будут являться противопоказанием к вакцинации.
Что касается совместимости прививок от гриппа и коронавируса, то между первой и второй должны пройти четыре недели. Караулов посоветовал сделать инъекцию от гриппа и от пневмококковой инфекции, если кому-то нужно, уже сегодня.
Врач напомнил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" вводится в два этапа с перерывом в 21 день.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"