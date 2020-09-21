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Академик рассказал об ограничениях при вакцинации против COVID-19

08:22
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Не всем можно ставить прививку от коронавируса

Прививку от коронавируса нельзя ставить людям с первичным имуннодефицитом (ПИД).
Врач: У заболевших сразу гриппом и ковидом шанс выжить значительно меньше

Об этом в интервью RT сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием не будут являться противопоказанием к вакцинации.

Что касается совместимости прививок от гриппа и коронавируса, то между первой и второй должны пройти четыре недели. Караулов посоветовал сделать инъекцию от гриппа и от пневмококковой инфекции, если кому-то нужно, уже сегодня.

Врач напомнил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" вводится в два этапа с перерывом в 21 день.

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