В Комсомольск-на-Амуре направили спасателей из-за подъема воды в реке

В городе идет отсыпка дамб и готовится оборудование для откачки воды

Аэромобильная группировка спасателей направлена в Комсомольск-на-Амуре, куда смещается гребень паводка. Там уровень реки поднялся за сутки на 17 сантиметров. В городе идёт отсыпка дамб и готовится оборудование для откачки воды, передает "ТВ Центр".

В Еврейской автономной области для защиты от паводка привлекли военных. Они укрепляют плотину у села Ленинское, где вода поднялась до опасной отметки. С начала работ в основание плотины уложено около 140 тысяч мешков с песком на участке почти в 5 километров. Кроме того, военнослужащие оказывают помощь жителям, чьи дома подтоплены: доставляют продукты, питьевую воду, обустраивают переправы. Всего задействованы более 700 военных. Сложная ситуация и в Хабаровском крае. Там подтоплены более 30 населённых пунктов.

Подробности смотрите в репортаже Дмитрия Гусева.

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