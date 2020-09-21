На Урале выпал первый снег

Зима все ближе

В понедельник в столице Урала выпал первый снег. Местные жители рассказали, что он пошел рано утром, при этом снежный покров образоваться так и не успел – долетая до асфальта, снежинки тут же таяли.

Согласно данным Уральского гидрометцентра, минувшей ночью в городе были зафиксированы заморозки. Днем 21 сентября синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, воздух прогреется до 5-7 градусов тепла. Местами возможен небольшой дождь, передает РИА Новости.

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