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На Урале выпал первый снег

08:27
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Зима все ближе

В понедельник в столице Урала выпал первый снег. Местные жители рассказали, что он пошел рано утром, при этом снежный покров образоваться так и не успел – долетая до асфальта, снежинки тут же таяли.
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Согласно данным Уральского гидрометцентра, минувшей ночью в городе были зафиксированы заморозки. Днем 21 сентября синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, воздух прогреется до 5-7 градусов тепла. Местами возможен небольшой дождь, передает РИА Новости.

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