Полиция задержала авиадебошира в аэропорту Казани

Медицинская экспертиза подтвердила, что мужчина был пьян

В аэропорту Казани полиция задержала авиадебошира, передает "ТВ Центр". Мужчина возвращался с отдыха в Турции. Во время полёта недавний отпускник вёл себя неадекватно, мешал другим пассажирам и даже ударил борт-проводника.

Представители авиакомпании обратились к правоохранителям. И сразу после посадки лайнера агрессивный путешественник оказался в отделении полиции. Медицинская экспертиза подтвердила, что мужчина был пьян. Ближайшие месяцы он проведёт в СИЗО - суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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