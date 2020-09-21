Как прошли акции сторонников и противников Лукашенко в Белоруссии

В Бресте, чтобы предотвратить нападение на милицию, пришлось сделать предупредительный выстрел

Личные данные сотен белорусских силовиков - вплоть до адресов проживания - выложили в Сеть. Явно незаконную публикацию инициировала провозгласившая себя протестным лидером Светлана Тихановская. Ранее она обещала обнародовать данные всех сотрудников, кто выполняет приказы властей и обеспечивает порядок на улицах городов республики во время незаконных выступлений. Очередное такое шествие состоялось в воскресенье в Минске. Свои акции организуют и сторонники действующего президента.

Кадры из Минской области, где в это воскресенье завершился мотопробег, посвященный 75-летию Победы. Его организовали вместе байкеры из России и Белоруссии. Многие проехали более 13 тысяч километров от Краснодара до Бреста, чтобы посетить места боевой славы советской армии. К мотоциклистам присоединился сын Александра Лукашенко Виктор. И хоть акция не носила политического подтекста, мотивы участников оказались как никогда актуальны.

"Мы съездили к нашим ветеранам. Там бабушка, ей 92 года. Она пришла и сказала: "Ребята, я всё видела в этой жизни. Самое главное - сохраните мир", - заявил Виктор Лукашенко, помощник президента Белоруссии.

Акции поддержки Александра Лукашенко его сторонники называют "За мирную Беларусь". В эти выходные они прошли в разных городах страны. Это кадры из Лиды, где люди с национальными флагами проехали по городу на велосипедах. В Гомеле активисты собрались у Вечного огня. А в Минске традиционно устроили массовый автопробег, который завершился у мемориального комплекса Тростенец.

- Наверное, именно с памяти начинается наше будущее и от этого зависит наше настоящее. Поэтому мы здесь всей семьей, потому что любим свою страну, любим свою Родину, мы её никому не отдадим. Мы будем её защищать до последнего. - И дальше будем участвовать за нашего президента. Пользуясь случаем, хочу ему сказать огромное спасибо. Какая у нас красивая чистая Беларусь. Я люблю свою страну.

Оппозиция под бело-красно-белыми флагами проводит в Минске свою акцию - против президента Лукашенко. В очередной раз люди пытались пройти к резиденции главы государства. Сообщается о задержаниях. В Бресте, чтобы предотвратить нападения на сотрудников милиции, пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух холостым патроном, сообщили в МВД республики. Беспрецедентное давление на белорусских силовиков сейчас оказывается в интернете. Оппозиционные телеграм-каналы выложили в Сеть личные данные как минимум тысячи сотрудников МВД. Публикуют и данные о жёнах милиционеров. Вот что рассказывает одна из них:

- Угрозы были разные, вплоть до угроз убить. Угрожали убить ребёнка, про мужа я вообще не говорю. Было очень страшно, в первую очередь за ребёнка.

Зачем это делается - очевидно. Милиционеров пытаются запугать, чтобы они боялись идти на службу. Одна из лидеров оппозиции - Светлана Тихановская прямо дала понять, что её сторонники продолжат выяснять и публиковать личные данные силовиков. Это как минимум незаконно. Но сама Тихановская сейчас в Литве, а в МИД этой страны публично заявили, что и впредь будут поддерживать оппозицию, назвав это борьбой за демократический выбор белорусских граждан. Хотя по сути это выглядит как попытка смены режима, причем любыми методами. Вильнюс пытается давить даже на Брюссель, чтобы ускорить введение санкций против окружения Лукашенко.

"Никакие национальные санкции не могут стать заменой единого принципиального решения ЕС, которого мы и ожидаем. Если до четверга никакие решения о санкциях ЕС против Белоруссии не последуют, мы поднимем данный вопрос самым острым способом", - заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Впрочем, вполне ожидаемо, что Евросоюз в скором времени введёт антибелорусские санкции. Вопрос обещают согласовать до 24 сентября.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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