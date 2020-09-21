Митинг в Иерусалиме завершился стычками с полицией

Люди протестуют против коррупции и принятия слишком жестких мер в условиях пандемии

Стычками с полицией и задержаниями завершился ночной антиправительственный митинг в Иерусалиме. Несколько тысяч человек собрались у резиденции премьер-министра, требуя отставки кабмина, передает "ТВ Центр".

Правоохранители попытались разделить толпу. Однако протестующие снесли ограждения, а один из митингующих на автомобиле даже хотел протаранить полицейский блок-пост - его задержали и сейчас допрашивают.

Участники акции обвиняют Биньямина Нетаньяху в коррупции и принятии слишком жёстких мер в условиях пандемии коронавируса. С пятницы в стране вновь введён режим самоизоляции. Гражданам не разрешается уходить далеко от дома, ходить в гости и посещать пляжи. Закрыты учебные заведения, кафе, рестораны, торговые центры и спортивные клубы.

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