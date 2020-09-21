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Какие проблемы могут возникнуть при погашении ипотеки маткапиталом

08:41
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Эксперт перечислил "подводные камни"

Зачастую российские семьи тратят материнский капитал на погашение ипотеки, однако такой способ использования полученных средств может привести к ряду проблем. Об этом рассказал эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов.
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Романов предупредил, что после погашения части ипотечного кредита средствами маткапитала могут появиться проблемы с рефинансированием данного займа в другом банке. По словам специалиста, не все банки готовы рефинансировать подобные кредиты.

Также непросто будет и продать квартиру, в покупку которой был вложен материнский капитал. "Дело в том, что по текущему законодательству ребенок при погашении ипотеки средствами материнского капитала должен быть наделен собственностью на объект недвижимости, а продать недвижимость с несовершеннолетним собственником всегда очень непросто", - объяснил эксперт.

Романов добавил, что, в отличие от многих способов использования маткапитала, ипотека и другие виды жилищного кредитования позволяют потратить деньги до достижения ребенком определенного возраста, передает РИА Новости.

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