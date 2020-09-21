В Москве новая неделя начнется без дождей

Осадки могут пройти лишь на северо-востоке города

В понедельник жители и гости столицы смогут отдохнуть от дождливой погоды, заявил метеоролог Александр Синенков. По его словам, в Москве будет облачная погода без осадков, а днем столбики термометров поднимутся до 17 градусов.

При этом дожди могут напомнить о себе на северо-востоке города, однако осадки будут кратковременными, отметил синоптик. Он добавил, что порывистый западный ветер может достигать скорости 4-9 метров в секунду, атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

"Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Небольшой дождь возможен на северо-востоке Московской области. Максимальная температура в столице составит плюс 15-17, по области от 13 до 18 тепла", - сказал Синенков.

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