Умер бизнесмен, подаривший россиянам газировку Pepsi

Он ушел на 100-м году жизни

Скончался бывший генеральный директор корпорации PepsiCo Дональд Кендалл.

Предприниматель скончался 19 сентября в США от естественных причин. Ему было 99 лет. У Кендалла остались 55-летняя жена, четверо детей и десять внуков.

У россиян Кендалл знаменит тем, что он способствовал появлению газировки Pepsi в СССР. Он договорился о поставках напитка в обмен на закупку русской водки для продажи в США. В 2004 году Кендалл был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным.

Дональд Кендалл был президентом компании Pepsi Cola в 1963–1971 годах и генеральным директором PepsiCo в 1971–1986 годах.

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