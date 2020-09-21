ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер бизнесмен, подаривший россиянам газировку Pepsi

08:55
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Он ушел на 100-м году жизни

Скончался бывший генеральный директор корпорации PepsiCo Дональд Кендалл.

Предприниматель скончался 19 сентября в США от естественных причин. Ему было 99 лет. У Кендалла остались 55-летняя жена, четверо детей и десять внуков.

У россиян Кендалл знаменит тем, что он способствовал появлению газировки Pepsi в СССР. Он договорился о поставках напитка в обмен на закупку русской водки для продажи в США. В 2004 году Кендалл был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным.

Дональд Кендалл был президентом компании Pepsi Cola в 1963–1971 годах и генеральным директором PepsiCo в 1971–1986 годах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Дональд Кендалл
Дональд Кендалл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.