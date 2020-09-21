За какие комментарии к переводу банк может заблокировать карту

Эксперт объяснил, какие комментарии безопасны, а каких следует избегать

Порой при переводе денег необходимо оставить комментарий для получателя, однако далеко не все слова и фразы для этого подходят. Что указывать в графе "назначение платежа", чтобы не насторожить банковскую службу безопасности, рассказал юрист Егор Редин.

По словам специалиста, безопаснее всего указывать в назначении платежа "дарение" или писать поздравления с праздником. Такие доходы, согласно Налоговому кодексу, не облагаются налогом, подчеркнул юрист.

При этом категорически нельзя в комментариях к банковскому переводу упоминать слова, связанные с терроризмом или наркотиками. Если система сочтет перевод подозрительным, то она может заблокировать счета участников сделки, передает агентство "Прайм".

Редин отметил, что найти где-то полный список "запрещенных" слов нельзя. При этом нужно понимать, что в него включены названия психотропных препаратов и наркотических средств, связанные с этим специфические слова, отсылки к терроризму и взяточничеству.

"Трудно представить, что человек при совершении перевода денег может сопроводить его сообщением: "Уважаемый террорист, амфетамин просто бомба!", но на всякий случай предупредим, что лучше так не делать. […] За перевод 300 рублей с сообщением другу-шутнику: "наркоману на дозу", вашу карту вряд ли заблокируют, но все-таки лучше не играть с огнем и бдительными органами правопорядка", - добавил юрист.

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