Бизнесмена Быкова заподозрили еще в одном преступлении

Он может быть причастен к подстрекательству к убийству

Следственный комитет начал проверку на причастность красноярского бизнесмена Анатолия Быкова к подстрекательству к убийству.

По версии следствия, в 2004 году Быков склонил своего знакомого к убийству вице-президента федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского. 1 ноября 2004 года неизвестные расстреляли автомобиль Грабовского, но потерпевшему удалось выжить.

О задержании Быкова стало известно 7 мая. Его подозревают в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Они были участниками преступной группировки, возглавляемой Быковым. По версии следствия, устранение коммерсантов было ответом на организованное ими покушение на Быкова - ему взорвали автомобиль.

В отношении бизнесмена возбуждены уголовные дела об убийстве двух лиц и организации убийства. Быкову грозит пожизненное лишение свободы. Свою вину предприниматель не признал. Сейчас он находится в СИЗО.

Анатолий Быков в 90-е держал в своих руках Красноярский алюминиевый завод, а значит весь город. Снимал и назначал губернаторов, "задал жару" Александру Лебедю. Подробнее о нем в фильме "Люди гибнут за металл":

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