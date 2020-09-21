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Когда в Россию на самом деле приходит грипп

09:55
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Многие считают, что сезон заболеваний начинается осенью

Терапевт Ольга Кашубина опровергла мнение о том, что распространение ОРВИ и гриппа зависит от холодной погоды. По словам врача, дело не только в показателях термометров.
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Как правило, в России вспышки гриппа и ОРВИ приходятся на холодное время года и начинаются с приходом осени. Однако дело вовсе не в похолодании, а в том, что с сентября у людей меняется образ жизни, отметила терапевт.

"Это большой миф, что мы болеем, когда холодно. Это мнение появилось, поскольку холодает у нас в сентябре, а в это же время дети идут в школы, студенты в университеты, а взрослые возвращаются из отпусков. Главным и ключевым фактором, из-за которого все начинают заболевать, является то, что люди начинают больше времени проводить в замкнутых пространствах большими коллективами", - заявила Кашубина.

Она подчеркнула, что из-за совпадения с холодами многие связывают грипп именно с погодой, но напрасно. Фактически грипп приходит в страну ближе к декабрю. Терапевт рекомендовала заранее сделать прививку от гриппа, чтобы обезопасить себя и своих близких, передает Радио Sputnik.

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