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В Екатеринбурге ребенок остался жив после падения с девятого этажа

09:58
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Мальчик госпитализирован

В Екатеринбурге двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже и остался в живых. Сейчас ребенок находится в больнице, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
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Отмечается, что инцидент произошел на улице Бебеля утром в воскресенье, 20 сентября. При этом падение ребенка из окна не стало единичным случаем за прошедшие выходные.

"Один случай - в Заречном, там из окна выпала 14-летняя девочка. Также вчера двухлетний мальчик выпал в Екатеринбурге. И там, и там дети остались живы, но оба в тяжелом состоянии находятся в больнице", - заявил Горелых. Он добавил, что полиция проводит проверку каждого случая, передает РИА Новости.

Представитель регионального главка МВД добавил, что девочка-подросток выпала из окна квартиры знакомых, а в случае с мальчиком родители двухлетнего ребенка ненадолго отошли в соседнюю комнату. Горелых подчеркнул, что в обоих случаях семьи благополучные.

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Мальчик у окна
Мальчик у окна
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