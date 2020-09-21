В России третий день подряд число новых случаев коронавируса превышает 6 тысяч

Оперштаб зарегистрировал 6 196 пациентов с COVID-19

За последние сутки в России выявлено 6 196 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее число заболевших достигло 1 109 595, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.

Больше всего заболевших в Москве (+915), Санкт-Петербурге (+209), Московской (+193), Ростовской (+177) и Нижегородской (+162) областях.

За последние 24 часа зафиксирован 71 летальный случай, с начала пандемии умерли 19 489 человек. Выздоровели 2 616 пациентов, за все время - 911 973.

Ранее стало известно, что число заболевших коронавирусом в мире превысило 31 миллион человек. Скончались более 960 тысяч пациентов. Сложная ситуация остается в США, Индии и Бразилии.

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