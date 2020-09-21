Брухунова впервые показала прогулку с сыном от Петросяна

Жена юмориста больше не скрывает материнство

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала подписчикам милую фотографию с прогулки с полугодовалым сыном. "Воскресные прогулки теперь такие", - подписала снимок жена юмориста.

В том, что у Брухуновой и Петросяна есть ребенок, публика уверилась лишь менее недели назад – когда 75-летний юморист опубликовал фото с сыном на руках. Затем его молодая супруга призналась, что не прибегала к услугам суррогатной матери, а сама выносила и родила мальчика. При этом беременность Татьяна тщательно скрывала.

Теперь Брухунова изредка балует подписчиков снимками материнских будней. Она показала в Instagram фото с коляской, сделанное в одном из московских парков. Молодая мать одета в серое пальто и широкополую шляпу схожего оттенка.

"Самая стильная мамочка", "Детская тема — самая душевная, милая и жизнерадостная! Мамулька-красотулька!", "Очень красивые снимки, вам очень идёт эта шляпка и стильная коляска", - порадовались за Брухунову поклонники.

При этом некоторые решили расспросить ее о материнстве и поделиться личным опытом. Татьяна призналась, что раньше ее снимки с ребенком не появлялись в прессе, потому что она не "супер-звезда", за которой "охотятся" папарацци.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"