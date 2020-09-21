Путин раздал новые поручения в связи с коронавирусом

Одно из них касается поставок вакцины в Белоруссию

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить сроки поставок вакцины "Спутник V" в Белоруссию.

Кабмин должен отчитаться от проделанной работе до 15 октября. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил проследить за осуществлением доплат медикам и социальным работникам, которые борются с коронавирусом.

Ранее Минздрав Белоруссии получил пакет документов для проведения клинического испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В исследование будут включены около 100 участников.

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