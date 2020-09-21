Ущерб от паводков в Хабаровском крае оценили в десятки миллионов рублей

Под воду в регионе ушли улицы, дороги, дома и приусадебные участки

В Хабаровском крае - сложная паводковая ситуация. В зоне подтопления более 30 населённых пунктов. В некоторых из них передвигаться можно только на лодках. Под водой - улицы, дороги, дома и приусадебные участки. Спасатели патрулируют пострадавшие территории и помогают жителям. Ущерб предварительно оценивается в десятки миллионов рублей.

Подробности смотрите в репортаже Полины Кастрицкой.

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