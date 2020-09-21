Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Полицию не вызывали"

Почему работа сотрудников МВД крайне важна?

О тех, кто, порой рискуя собственной жизнью, стоит на страже нашего покоя и безопасности, о нелёгких буднях сотрудников МВД – смотрите специальный репортаж Дмитрия Гусева "Полицию не вызывали" в понедельник в 22:35 на телеканале "ТВ Центр".

Служба сотрудников МВД сложна и многогранна. За исключением громких, получающих широкую огласку случаев, их работа остаётся по большей части незаметной для окружающих, а между тем она крайне важна. Оперативно-розыскная деятельность, охрана правопорядка, борьба с распространением наркотиков, миграционный контроль, противодействие терроризму - без всего этого нормальная жизнь общества была бы попросту невозможна.

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