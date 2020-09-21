В Греции сгорел еще один переполненный лагерь для мигрантов

Не исключено, что переселенцы совершили поджог

Еще один пожар в лагере для мигрантов вспыхнул в Греции. На этот раз на острове Самос. Загорелись несколько временных строений. В них жили подростки, которые прибыли в страну без родственников.

Огонь удалось быстро потушить. Информации о пострадавших нет. Лагерь был переполнен. В нем находились 4,5 тысячи беженцев - в 10 раз больше, чем должно быть. Одна из версий - умышленный поджог, как это было на острове Лесбос. Там полностью сгорел крупнейший в Греции лагерь мигрантов. В результате нелегалы получили шанс попасть на материковую часть Европы. 1,5 тысячи переселенцев уже согласилась принять Германия.

Несмотря на это, немецкие правозащитники продолжают активную кампанию в поддержку беженцев. Накануне в Берлине и Кельне прошли митинги, участники которых требовали от правительства принять еще больше мигрантов, передает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"