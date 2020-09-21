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Кабмин выделил дополнительные средства на поддержку многодетных семей

11:58
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

На эти цели выделено больше 50 миллиардов рублей

Свыше двух с половиной миллиардов рублей дополнительно получат многодетные семьи в 36 регионах нашей страны. Об этом Михаил Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами.

Речь о ежемесячных выплатах на третьего и последующих детей. Всего на эти цели из федерального бюджета выделено больше 50 миллиардов рублей, передает "ТВ Центр".

Также на совещании говорили о доступности детских садов. Тысяча новых мест скоро появится в Башкортостане, Ставропольском и Красноярском краях, а также Челябинской области. В эти регионы направят еще 700 миллионов рублей. Кроме того, на заседании правительства обсудили строительство медицинских учреждений.

"Правительство выделило почти 1,7 миллиарда на первый этап строительства многофункционального медцентра в Тыве, в городе Кызыл. Этим по поручению президента занимается Минобороны. Соответствующее постановление подписано. Центр рассчитан на 200 мест. Он будет укомплектован самым современным оборудованием и передан в собственность республики сразу после ввода в эксплуатацию. Люди смогут получить высококвалифицированную медицинскую помощь", - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

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