Россия и ЕС выступили против антииранских санкций США

У Белого дома нет прав на восстановление ограничительных мер, заявили в Брюсселе

21 сентября в Нью-Йорке стартует неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Юбилейная, 75-ая сессия, пройдет в условиях пандемии. Церемония открытия будет скромной, а мировые лидеры в США не приедут. Несмотря на это, вокруг главного международного события года уже кипят политические страсти. Обстановку раскачивают США своими заявлениями о новых санкциях против Ирана.

Вашингтон рапортует: ранее отмененные санкции Совбеза против Ирана вновь вступают в силу. Решение Белый дом, как обычно, согласовал сам с собой. В пакет мер наказания входят эмбарго на поставки оружия, а также полный запрет на обогащение урана на территории страны и разработку баллистических ракет. Нельзя будет передавать Тегерану ядерные и ракетные технологии, в противном случае велик риск нарваться на немилость Соединенных Штатов. Следует вспомнить, что США вышли из договора ядерной сделки два года назад. Впрочем, этот незначительный факт для Вашингтона, кажется, совсем не показатель того, что диктовать свои условия в этой ситуации, как минимум, неуместно. Официальный ответ Тегерана звучит категорично.

"Если Америка воспользуется своей привычной тактикой запугивания - а мы видим, что США настаивают на возобновлении резолюций против Ирана в обход заявлениям других стран - то Штатам придется столкнуться с нашими ответными действиями. Совершенно очевидно, что Иран ни на одном этапе никогда не поддавался издевательствам со стороны США, такого не будет и впредь", - заявил президент Ирана Хасан Рухани.

В Тегеране уверены, что Соединенные Штаты пытаются объединить мир в "коалицию против Ирана". Для этого Вашингтон искусно пытается вплести в разбирательства с Ираном своих ближайших партнеров из Евросоюза. Европейские гранды под дудку заокеанских коллег плясать явно не хотят, в один голос заявляя, что все достигнутые ранее соглашения по Ирану должны быть соблюдены. Глава европейской демократии Жозеп Боррель не устает повторять, что процесс восстановления санкций ООН против исламской республики невозможен. У Белого дома просто нет таких прав.

"США не могут считаться участником СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий - прим.ред.) и не могут инициировать процесс восстановления санкций ООН в соответствии с резолюцией Совбеза. В связи с этим обязательства по снятию санкций в соответствии с СВПД продолжают применяться", - подчеркнул верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

Письмо с критикой заявлений США в отношении санкций против Ирана направил в ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя. Генеральный секретарь Антониу Гуттериш накануне вполне четко заявил, что никаких шагов в ответ на запрос США не будет.

В Белом доме это решение пока никак не прокомментировали. Американский лидер сейчас занят более насущными делами - он продолжает хвалить себя в многочисленных интервью. В беседе с каналом Fox News Дональд Трамп отпустил дежурные шпильки в адрес демократов, не забывая от души покритиковать своего оппонента Джо Байдена.

"Я направил 2,5 триллиона долларов на военные цели. Наши вооруженные силы находились до этого в плачевном состоянии. Соединенные Штаты обладают самым мощным оружием на Земле! Ни у кого больше нет ничего подобного! Даже близко!", - заявил американский лидер.

Александра Сергомасова, Сергей Костиков. "ТВ Центр".

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