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Сергунина: В экспортном каталоге "Сделано в Москве" уже 2,5 тыс. компаний

10:45
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Московские предприниматели получили еще один шанс заявить о себе

Экспортный каталог "Сделано в Москве" постепенно пополняется. На сегодняшний день в нем представлено без малого 5 тысяч товаров, изготовленных почти на 2,5 тысячах предприятий столицы, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра города Наталью Сергунину.

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Она рассказала, что каталог выпускается на восьми языках, в нем собрана информация об экспортно ориентированных компаниях Москвы, об их товарах и услугах. "Чтобы потенциальным закупщикам было удобнее работать с ним, производители и их продукция распределены по ключевым направлениям - например, научные разработки, информационные технологии, медицина и фармацевтика, микроэлектроника, производство одежды и мебели", - объяснила Сергунина.

Она отметила, что ознакомиться с каталогом можно на сайте Московского экспертного центра, подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Есть возможность осуществлять поиск по виду деятельности компании, категории продукции и товарному коду.

С момента создания в 2018 году каталог представили на 38 международных выставках, а также на экспертных сессиях в рамках отраслевых и образовательных мероприятий МЭЦ. Кроме того, его предоставляют иностранным дистрибьюторам, отправляют в российские торговые представительства за рубежом, международные торговые ассоциации и объединения.

Чтобы компания попала в каталог "Сделано в Москве", она должна иметь регистрацию налогоплательщика в столице. Также обязательно, чтобы выпускаемая продукция относилась к категории несырьевого неэнергетического экспорта.

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