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Депутат МГД Мария Киселева призвала москвичей соблюдать правила проката самокатов

10:58
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Новыми средствами передвижения необходимо пользоваться с умом

В Мосгордуме сообщили о жалобах жителей столицы на парковки самокатов, которые зачастую превращаются в подобие свалок.

"Как сообщают обеспокоенные жители, самокатов стало настолько много, что их просто сваливают в кучу в местах парковки", - заявила в беседе с АГН "Москва" член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политики Мария Киселева.

Она объяснила, что проблема возникает из-за особенностей бесстанционного проката и призвала москвичей с умом пользоваться новыми средствами передвижения.

"У прокатных компаний есть ответственность перед городом - сделать так, чтобы ни самокаты, ни велосипеды не мешали жителям. Однако я обращаюсь и к москвичам: если вы используете прокатную технику, это не значит, что к ней можно относиться беззаботно. Соблюдайте правила - довезите самокат до ближайшей парковки и поставьте его аккуратно. Убедитесь, что он никому не будет мешать до того момента, как его заберет следующий пользователь", - сказала Киселева.

Парламентарий также отметила, что электросамокат может развивать скорость до 25 километров в час, и это в четыре раза быстрее средней скорости пешехода.

"Сравнение - не просто так: согласно действующим ПДД, человек на электросамокате считается пешеходом и может ездить по тротуарам. Однако мы понимаем, что если вдруг "пешеход" со скоростью 20 километров в час столкнется с обычным пешеходом, последствия могут быть трагическими. Недавно в центре Москвы мужчина на электросамокате сбил подростка: у школьника сотрясение головного мозга и гематомы, а могло быть хуже. И таких случаев - десятки", - сказала Киселева.

Депутат подчеркнула, что те, кто передвигается на самокатах, должны использовать средства защиты и соблюдать правила безопасности во время движения.

Летом 2020 года пользователи сервиса аренды самокатов совершили более одного миллиона поездок - вдвое больше, чем в прошлый сезон.

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