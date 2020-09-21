Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов рассказал об установке "Парты героя" в столичной школе №480

Она носит имя Виктора Талалихина

В столичной школе №480 установили "Парту героя" – на ей изображен портрет и биография боевого летчика Виктора Талалихина, который летом и осенью 1941 года защищал Москву от нацистов.

7 августа 1941 года на истребителе И-16 он первым произвел таран немецкого бомбардировщика и выжил. До своей смерти 27 октября1941 года он успел сбить еще пять немецких самолетов. Погиб в воздушном бою под Подольском, рассказал агентству "Москва" депутат Мосгордумы, заместитель секретаря Московского городского реготделения "Единой России" Кирилл Щитов.

Депутат уточнил, что вся информация о биографии знаменитого героя, которая не уместилась на парте, доступна на интернет-странице, куда можно войти через QR-код.

В свою очередь городской координатор акции "Парта героя", депутат Совета района Перово Валентина Бондаренко добавила, что обязательно надо сохранять ощущение "близости" с героями нашей страны.

"Между нами почти 80 лет - но как будто это все близко. Герои – рядом <…> Именно это ощущение мы и хотим сберечь, устанавливая новые "Парты героев" в школах Москвы", - заключила Бондаренко.

"Парта героя" - просветительский проект, который стартовал по инициативе красноярских активистов "Единой России". Они предложили устанавливать в школах мемориальные ученические парты с информацией о заслуженных соотечественниках.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"