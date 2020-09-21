Юрий Стоянов рассказал о жизни на пенсии

Актер ищет разные способы улучшить материальное положение

Юрий Стоянов признался, какую пенсию получает с учетом всех возможных надбавок. Народному артисту доплачивают за звание, однако ему все равно приходится искать сторонний доход, чтобы обеспечить себя.

Стоянов рассказал, что уже третий год надбавка к его пенсии составляет 30 тысяч рублей – такую сумму народному артисту выплачивают за то, что вдобавок к званию он является пенсионером в Москве. В сумме каждый месяц государство выплачивает Стоянову 60 тысяч рублей.

Также во время карантина артист не сидел без дела и запустил новое интернет-шоу "Стоянов в изоляции". Проект представляет собой подборку злободневных видеороликов, посвященных жизни актера на самоизоляции. В съемках ему помогает супруга, а монтирует видео монтажер из "Городка" Павел Медведев. "Мы воссоединились для работы над этим форматом", - рассказал Стоянов в беседе с kp.ru ("Комсомольская правда"). Съемки проводятся в загородном доме актера, где он живет во время пандемии.

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