ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Доктор Комаровский пояснил, как не перепутать менингит и ОРВИ

11:36
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Ношение шапки не спасет от опасной инфекции

Менингит в некоторых случаях можно спутать с ОРВИ. Доктор Комаровский назвал симптомы, которые помогут вовремя определить диагноз.
Когда в Россию на самом деле приходит грипп

Врач подчеркнул, что менингит не может появиться из-за отсутствия шапки на голове, ведь это инфекционная болезнь. В большинстве случаев она сопровождается высокой температурой. Также частым симптомом является сыпь, но она возникает далеко не у всех.

"Именно эта сыпь — показатель чуть ли не самого опасного состояния при заражении организма менингококком", - заявил доктор Комаровский. Он объяснил, что воспаления на коже говорят о заражении крови менингококком.

Еще одним признаком менингита является сильная головная боль, а в случае с маленькими детьми – монотонный плач и нестандартное поведение.

Врач добавил, что человек не может сам себе поставить диагноз. В случае появления подозрительных симптомов следует немедленно обратиться за помощью к врачу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Девушка болеет дома
Девушка болеет дома
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.