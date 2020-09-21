Доктор Комаровский пояснил, как не перепутать менингит и ОРВИ

Ношение шапки не спасет от опасной инфекции

Менингит в некоторых случаях можно спутать с ОРВИ. Доктор Комаровский назвал симптомы, которые помогут вовремя определить диагноз.

Врач подчеркнул, что менингит не может появиться из-за отсутствия шапки на голове, ведь это инфекционная болезнь. В большинстве случаев она сопровождается высокой температурой. Также частым симптомом является сыпь, но она возникает далеко не у всех.

"Именно эта сыпь — показатель чуть ли не самого опасного состояния при заражении организма менингококком", - заявил доктор Комаровский. Он объяснил, что воспаления на коже говорят о заражении крови менингококком.

Еще одним признаком менингита является сильная головная боль, а в случае с маленькими детьми – монотонный плач и нестандартное поведение.

Врач добавил, что человек не может сам себе поставить диагноз. В случае появления подозрительных симптомов следует немедленно обратиться за помощью к врачу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"