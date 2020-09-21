Пашаев похвастался заработанными на Ефремове деньгами

Актер заплатил ему "кругленькую сумму" за работу

Бывший защитник Ефремова рассказал о том, что мог бы выступать в суде в качестве адвоката Ксении Собчак, но отказался от этого предложения.

В свете дела о ДТП с участием Михаила Ефремова адвокат артиста Эльман Пашаев стал известен на всю страну. Однако такая слава сослужила ему плохую службу – Пашаева лишили адвокатского статуса.

После окончательного отказа Ефремова от услуг Пашаева адвокат решил раскрыть подробности громкого дела в телеэфире. В одной из программ на НТВ юрист заявил, что актер заплатил ему "кругленькую сумму" за работу, передает Teleprogramma.pro. Однако точную сумму Пашаев оглашать не стал, сославшись на адвокатскую этику.

Также он добавил, что мог бы начать работать с делом Ксении Собчак, начавшимся после скандальных съемок телеведущей в монастыре Свердловской области. Свой отказ Пашаев объяснил тем, что ему "хватило одного шоу".

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