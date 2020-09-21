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Прилучного разыскивают судебные приставы

12:05
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Развод прибавил актеру долгов

Актером Павлом Прилучным вновь заинтересовались судебные приставы. В течение года у артиста вдруг всплывали неоплаченные налоги на 150 тысяч рублей, то откуда ни возьмись появлялись штрафы за неправильную парковку.
Муцениеце и Прилучный встретились на школьной линейке

На этот раз Прилучный задолжал судебным приставам Новосибирска аж 200 рублей за то, что до сих пор не удосужился оплатить квитанцию на расторжение брака. В службе судебных приставов заявили, что исполнительное производство вступило в силу еще 20 августа, передает "Комсомольская правда-Новосибирск".

Летом этого года Прилучный развелся с актрисой Агатой Муцениеце, с которой прожил в браке с 2011 года. За годы семейной жизни у пары родились двое детей. Развод хотя и прошел быстро, но стал громким событием, сопровождавшимся взаимными упреками со стороны бывших супругов. После расставания с женой артист начал новый роман с коллегой по цеху актрисой Мирославой Карпович.

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