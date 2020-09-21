Прилучного разыскивают судебные приставы

Развод прибавил актеру долгов

Актером Павлом Прилучным вновь заинтересовались судебные приставы. В течение года у артиста вдруг всплывали неоплаченные налоги на 150 тысяч рублей, то откуда ни возьмись появлялись штрафы за неправильную парковку.

На этот раз Прилучный задолжал судебным приставам Новосибирска аж 200 рублей за то, что до сих пор не удосужился оплатить квитанцию на расторжение брака. В службе судебных приставов заявили, что исполнительное производство вступило в силу еще 20 августа, передает "Комсомольская правда-Новосибирск".

Летом этого года Прилучный развелся с актрисой Агатой Муцениеце, с которой прожил в браке с 2011 года. За годы семейной жизни у пары родились двое детей. Развод хотя и прошел быстро, но стал громким событием, сопровождавшимся взаимными упреками со стороны бывших супругов. После расставания с женой артист начал новый роман с коллегой по цеху актрисой Мирославой Карпович.

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