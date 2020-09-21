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Режиссер Попогребский рассказал, при каких обстоятельствах попал в больницу

12:29
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Ранее СМИ написали, что он угодил в реанимацию

Режиссер Алексей Попогребский опроверг сообщения о том, что он попал в реанимацию.

"Я дома, работаю. Все нормально, у меня была ссадина, с которой мне пришлось съездить в больницу и наложить швы, но это вообще ерунда", - сказал Попогребский "Интерфаксу".

Ранее ряд СМИ написали, что 48-летний Попгребский разбил голову в состоянии алкогольного опьянения, после чего его якобы госпитализировали в реанимацию Городской клинической больницы № 36 имени Иноземцева с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Также врачи нашли у режиссера пневмонию.

Одни из самых известных фильмов Попогребского - "Как я провел этим летом", "Простые вещи" и "Коктебель". С 2017 года режиссер работает над сериалом "Оптимисты".

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