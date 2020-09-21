Суд разрешил предъявить Фургалу обвинение в убийстве предпринимателя

Это станет третьим эпизодом в деле бывшего губернатора Хабаровского края

Мосгорсуд разрешил Следственному комитету предъявить Сергею Фургалу обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Это станет третьим эпизодом в деле экс-губернатора Хабаровского края.

"Постановление Басманного суда от 31 июля 2020 года оставить без изменения", - объявил судья в понедельник, 21 сентября.

Суд признал законным решение об отмене постановления хабаровской прокуратуры от 2005 года, согласно которому уголовное преследование чиновника закрыли "в связи с отсутствием доказательств".

Теперь Фургала официально обвиняют в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушении на бизнесмена Александра Смольского, передает РИА Новости. Отмечается, что показания о возможной причастности бывшего губернатора к организации убийства предпринимателя дали предполагаемые исполнители.

Сергея Фургала задержали 9 июля, он был помещен под стражу в Москве. В случае, если приговор вынесут до истечения сроков давности, экс-чиновнику грозит пожизненное лишение свободы. Если приговор будет вынесен в 2021 году, то Фургал избежит максимального наказания.

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