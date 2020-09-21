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Лукашенко отказался приватизировать заводы

12:53
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Белоруссия не станет действовать в угоду заграничным интересам, заявил президент

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что в республике не будет приватизации в угоду "шарлатанам из-за границы". Он подчеркнул, что с трепетом относится к государственным предприятиям.
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"Почему я так трепетно отношусь к предприятиям? Не потому что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать. Мы выработали жестокий иммунитет к справедливости. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации", - сказал Лукашенко в понедельник, 21 сентября.

Президент подчеркнул, что если кто-то и станет "окунать страну в этот омут", то без него. Об этом он заявил в ходе назначения Сергея Никифоровича генеральным директором ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг".

Лукашенко добавил, что Белоруссия не станет действовать в угоду заграничным интересам и продолжит самостоятельно поддерживать не только БелАЗ, но и другие заводы, передает Белта.

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