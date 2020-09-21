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В Кремле рассказали, когда покажут выступление Путина на Генассамблее ООН

13:00
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Видеообращение уже отправили в Нью-Йорк

Онлайн-выступление президента России Владимира Путина на Генассамблее ООН начнется 22 сентября после 18:00 по московскому времени.
Появились кадры записи онлайн-выступления Путина в ООН

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Видеообращение уже отправили в Нью-Йорк.

В этом году подавляющее большинство глав государств будут обращаться именно таким образом - посредством видеозаписи", - уточнил спикер Кремля.

В этот же день выступят президенты США, Турции, Чили, а также лидеры КНР и Кубы.

В этом году заседание Генассамблеи пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, главы государств должны записать и отправить 15-минутные выступления. При этом в зале обязаны присутствовать по одному официальному представителю делегации от каждой страны.

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