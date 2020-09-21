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Кудрин: приватизация позволит избежать повышения некоторых налогов

13:24
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

От продажи госактивов можно получать 200-300 миллиардов рублей в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания Госдумы заявил, что у российской экономики есть невостребованный ресурс, благодаря которому в течение пяти лет можно остановить рост некоторых налогов.
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По мнению Кудрина, продажа госактивов позволила бы решить проблему с постоянно повышающимся налогообложением. "У нас настолько еще огосударствлена экономика, что у нас ресурсов по 200-300 миллиардов рублей получать в год от приватизации легко можно в течение ближайших пяти-шести лет. Может быть, некоторые налоги не пришлось бы повышать", - считает глава контрольного ведомства.

Он добавил, что в 2019 году в бюджет от приватизации поступило 11,5 миллиарда рублей, более половины из них поступили за счет погашения приватизационной сделки 2010 года, передает РИА Новости.

"Это, конечно, "не бьется" с четкой установкой президента России в мартовском послании 2018 года о том, что доля государства в экономике должна сокращаться", - отметил Кудрин.

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