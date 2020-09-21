Экономист объяснил, почему евро вырос выше 90 рублей

Российская валюта переживает не самые лучшие времена

Курс евро впервые с начала сентября пересек порог в 90 рублей, а доллар превысил 76 рублей. Экономист Вячеслав Зайченко объяснил, почему подорожала иностранная валюта.

Специалист подчеркнул, что российская экономика во многом зависит от цен на энергоносители. При этом важным показателем является стоимость нефти марки Brent, передает РЕН ТВ.

"Brent сейчас находится в техническом снижении, то есть такой коррекционный коридор. Это, естественно, не может не сказываться на рубле по отношению к доллару и к евро. Поэтому наблюдаем сейчас ослабление рубля к доллару и к евро, никаких панических здесь нет оснований, это было ожидаемо", - считает Зайченко.

Он предупредил, что падение рубля по отношению к доллару и евро будет продолжаться до тех пор, пока котировки на энергоносители не откорректируются. При этом эксперт отметил, что перед началом отопительного сезона рынок всегда немного "проседает".

На сегодняшний день стоимость одного американского доллара оценивается в 76,14 рубля, евро – 90,09 рубля.

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