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Пять человек погибли под Иркутском, уходя от полицейской погони (видео)

13:42
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Легковушка врезалась в тягач

В Иркутской области в страшной аварии погибли пять человек. ДТП произошло в Усольском районе на федеральной трассе Р255 "Сибирь".

Как сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД по региону, водитель Toyota Chaser превысил скорость на дороге, чем привлек внимание сотрудников ГИБДД. Водитель легковушки проигнорировал требование инспектора об остановке и попытался скрыться. Началась погоня.

При обгоне грузовика водитель Toyota потерял управление, выехал на обочину, а затем вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с седельным тягачом.

В результате столкновения водитель и четверо пассажиров Toyota погибли на месте. Детей среди них не было. Водитель грузовика получил ушибы и ссадины, но от госпитализации отказался.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Следующему по трассе транспорту приходится объезжать место аварии, так как по проезжей части на несколько десятков метров разбросало обломки легкового автомобиля.

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