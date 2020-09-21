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В Москве открылся форум "Россия инновационная. От науки к бизнесу"

15:04
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Среди основных тем - создание общественных движений и объединение перспективной молодежи

В Москве открылся социально-экономический форум "Россия инновационная. От науки к бизнесу", передает "ТВ Центр".

Цель мероприятия - поддержка национальных проектов, инициатив президента и программ стратегического развития страны. На площадке собрались сенаторы и депутаты, представители министерств, члены Московской городской думы. Среди основных тем - создание различных общественных движений, объединение перспективной молодёжи.

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