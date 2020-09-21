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В древнем египетском некрополе обнаружили 27 саркофагов

14:57
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Ученые считают, что в некрополе могут быть скрыты и другие артефакты древности

В древнем египетском некрополе обнаружили 27 саркофагов. Их возраст - более 2,5 тысячи лет. Открытие было сделано в нескольких километрах от знаменитых пирамид Гизы, передает "ТВ Центр".

Усыпальница находилась под толщей песка в священном комплексе Саккара. Чтобы попасть в герметичные помещения, учёным пришлось воспользоваться древним высохшим колодцем.

Все находки хорошо сохранились. На каменных плитах видны иероглифы и красочные рисунки, выполненные охрой. По словам экспертов, саркофаги не открывались с момента захоронения. В ближайшее время раскопки будут продолжены. Учёные считают, что в некрополе могут быть скрыты и другие артефакты древности.

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Древний египетский некрополь
Древний египетский некрополь
Древний египетский некрополь
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