ВОЗ оценила работу России по борьбе с COVID-19

Глава европейского бюро высказался о вакцине "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" безопасна и эффективна. Об этом заявил директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Он отметил, что ВОЗ ценит шаги России в борьбе с COVID-19. Вакцина - главный ответ на вспышку инфекции. По словам Клюге, наша страна не только уделила особое внимание поддержке медработников и уязвимых групп населения, но и продемонстрировала глобальную солидарность.

Препарат от коронавируса создали в исследовательском центре имени Гамалеи. Он стал первым зарегистрированным в мире. Разработку уже выпустили в гражданский оборот. Интерес к вакцине проявили и за рубежом, отвечает "ТВ Центр". Россия получила заявки из 50 стран на приобретение миллиарда доз вакцины.

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