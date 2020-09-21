Собянин дал поручение ускорить завершение реконструкции развязки Волоколамского шоссе с МКАД

Это один из самых загруженных транспортных узлов столицы

Большое строительство в районе развязки МКАД и Волоколамского шоссе будет завершено на год раньше срока. Об этом сегодня заявил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая объект. Это один из самых загруженных транспортных узлов столицы. Сейчас там строят три новых эстакады, а еще две - реконструируют.

Строительство транспортной развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе, а также эстакады, которая сделает движение бессветофорным, вышло на финишную прямую. Автомобильный мост завершен уже на 90% и весь узел, по словам строителей, будет сдан уже к декабрю.

Эта эстакада избавит перекресток Волоколамского шоссе с Походным проездом от светофорного регулирования. Сейчас здесь завершается монолитное строительство последнего пролета. В результате в этом месте дорога станет 10-полосной.

Совершенствовать этот участок Волоколамского шоссе начали два года назад. Вместо старых клеверных развязок, которые становились основными причинами пробок, появятся просторные съезды. Потоки больше не пересекаются. Слияние с главной дорогой теперь будет плавным и равномерным.

"Мы строили в непосредственной близости к автомобильной дороге, к железной дороге, без особого перекрытия. Получается переустройство и новое строительство всех инженерных коммуникаций, сетей. И телефония, и электричество, наружное освещение, канализация, водопровод", - заявил генеральный директор компании подрядчика Владимир Власов.

В результате глобальной модернизации реконструируют две эстакады и построят три новых моста. С внешней стороны МКАД появится комфортный съезд. Сейчас на нем завершаются последние строительные работы. На самой кольцевой дороге рядом с развязкой уже построена разворотная эстакада длиной 690 метров. Ее открытие планируется в ближайшее время.

"Развязка на МКАД - заканчивается реконструкция и строительство. Здесь строятся три новых эстакады и две реконструируются, расширяя до 8 полос движения, помимо этого расширяется прилегающая улично-дорожная сеть. Работы масштабные, крупные, но, тем не менее, подрядчик работает у нас неплохо и, я думаю, что на год раньше работы будут завершены. По контракту они должны быть завершены в конце следующего года, но, я надеюсь, что уже в конце этого года развязка будет открыта", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Многоуровневая развязка улучшит транспортную доступность районов Щукино, Покровское-Стрешнево, Митино, Южное и Северное Тушино. Быстрее удастся добраться до Зеленограда и подмосковного Красногорска. Открыть движение планируется уже в декабре этого года.

Илья Данильцев, Александр Медведев, Илья Ушаков, "ТВ Центр".

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